Conte i zhgënjyer që s’arriti më shumë se një barazim ndaj Interit

Antonio Conte ndjen ‘zhgënjim’ pas barazimit 1-1 me kryesuesit e Interit, duke këmbëngulur se Napoli ‘e meritonte më shumë’ sesa një pikë, por rikthimi do t’u japë atyre ‘besim’ në garën për Scudetton.

Ishte një përplasje e madhe në krye të tabelës dhe Nerazzurrët kaluan në avantazh falë një goditjeje magjike dënimi nga Federico Dimarco në pjesën e parë.

Megjithëse ishin në kërkim të golit të barazimit, Partenopei-t duhet të prisnin deri në minutën e 87-të, kur zëvendësuesi Philip Billing mposhti Josep Martinez në përpjekjen e tij të dytë pas asistit të Stanislav Lobotka.

“Ka njëfarë zhgënjimi, sepse bëmë një paraqitje shumë të mirë kundër një kundërshtari vërtet të fortë. Interi është një makineri e ndërtuar ndër vite për të luftuar për Scudetton dhe tani është skuadra që duhet mundur,” tha Conte për DAZN.

“Të luajmë kaq mirë kundër tyre dhe kundër Juventusit duhet të na tregojë se, edhe mes vështirësive dhe mungesës së lojtarëve të rëndësishëm, mund të themi fjalën tonë me organizim, fokus dhe inteligjencë. Kjo vetëm sa na shton keqardhjen për pjesën e dytë kundër Comos, ku na mungoi vendosmëria dhe uria.

“Nëse tregojmë gjithmonë këtë vendosmëri, atëherë do të jemi aty deri në fund të sezonit. Do të jemi si macet, duke u kapur me kthetra.”

