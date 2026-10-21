Como turpëron United në Champions, Galatasaray ia del në Francë

Como turpëron United në Champions, Galatasaray ia del në Francë

UEFA Champions League luajti këtë pasdite ndeshjet e radhës. Como triumfoi me shifrat 4-1 ndaj Manchester United, në një sfidë spektakolare. Pjesa e parë u vendos nga një gol i shpejt i Nico Paz, pas dy minutash. Në pjesën e dytë, Nico Paz kompletoi dopietën, ndërsa gjurmën e tyre lanë edhe Douvikas dhe Ramon.

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Shik.mk

Ndeshje për t’u harruar nga “Djajtë e kuq”, që asnjëherë nuk u futën dot në lojë, pasi goli i Zirkzee erdhi në fund. Në Francë, Galatasaray mundi 2-4 Lille. Akgun zhbllokoi llogaritë, ndërsa Diaoune ktheu gjithçka në favor të vendasve. Pjesa e parë përfundoi 2-2 pas golit të Batrakov. Në pjesën e dytë, Galata siguroi suksesin me autogolin e Ozer dhe me golin e Osimhen.

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