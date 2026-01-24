Colturi e mbyll në vendin e 12-të garën e sllallomit gjigand të zhvilluar në Republikën Çeke

Colturi e mbyll në vendin e 12-të garën e sllallomit gjigand të zhvilluar në Republikën Çeke

Në pistën e Spindleruv Mlyn, në Republikë Ceke, u zhvillua sot gara e sllallomit gjigand për femra, e vlefshme për Kupën e Botës, ku mori pjesë edhe skiatorja shqiptare Læara Colturi. Në përfundim të dy zbritjeve, skiatorja 19-vjecare shqiptare u rendit në vendin e 12-të. Zbritja e parë e penalizoi skiatoren kuqezi, pasi u rendit në vendin e 21-të, ndërsa në të dytën ajo fitoi plot 9 pozicione. Pas zbritjes së parë, colturi dha kohën 1‘14“37. Në zbritjen e dytë, koha e skiarores kuqezi ishte 1‘13“36, duke rikuperuar ndjeshëm. Me rezultatin e përgjithshëm 2‘27“73, Lara Colturi e mbylli këtë garë në vvendin e 12-të. Një konkurrim që nisi jo mirë për skiatoren shqiptare, por që arriti të rikuperojë në zbritjen e dytë, duke treguar pjekuri në skijimin e saj.

MARKETING

Të ngjajshme

Flick komenton presionin e Real Madridit në garën për titullin e La Ligës

Flick komenton presionin e Real Madridit në garën për titullin e La Ligës

Përdorte ChatGPT për taktika dhe vendime, drejtuesit e klubit shkarkuan trajnerin pasi po i rrëzonte nga kategoria

Përdorte ChatGPT për taktika dhe vendime, drejtuesit e klubit shkarkuan trajnerin pasi po i rrëzonte nga kategoria

“Duhet të merret në konsideratë bojkoti i Kupës së Botës”, Gjermania vazhdon të kërcënoj

“Duhet të merret në konsideratë bojkoti i Kupës së Botës”, Gjermania vazhdon të kërcënoj

Ski klub Dita shkëlqen në Kupën Alpike të Kodrës së Diellit

Ski klub Dita shkëlqen në Kupën Alpike të Kodrës së Diellit

Barcelona i ofron dy lojtarë Atleticos për marrëveshje shkëmbimi për Julian Alvarez

Barcelona i ofron dy lojtarë Atleticos për marrëveshje shkëmbimi për Julian Alvarez

Conte dhe Spalletti refuzojnë të flasin para ndeshjes Juventus–Napoli

Conte dhe Spalletti refuzojnë të flasin para ndeshjes Juventus–Napoli