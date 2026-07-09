Collina: Vendimet ndaj Egjiptit ishin të drejta, s’ndikohemi nga Infantino
Shefi i arbitrave në FIFA, Pierluigi Collina, ka insistuar se gjyqtarët në Kupën e Botës nuk ndikohen nga asnjë faktor apo individ i jashtëm dhe ka shpjeguar pse Egjiptit iu anulua një gol në humbjen nga Argjentina 3:2 në një të tetën e finales.
Ish-gjyqtari legjendar italian, i cili shërben si kryetar i Komitetit të Gjyqtarëve të FIFA-së që nga viti 2017, ka reaguar pas ankesave në lidhje me ndarjen e drejtësisë në Kupën e Botës 2026.
Ai ka thënë se vendimet e gjyqtarëve në ndeshjen ndërmjet Argjentinës dhe Egjiptit ishin të drejta dhe bëri të qartë se organi i arbitrave “nuk ndikohet nga askush, madje as nga presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino.
Collina theksoi se “askush nuk mund të vërë dyshim integritetin e gjyqtarëve” në këtë Kupë të Botës dhe se “akuzat e pabaza nuk kanë vend”.
“Gjyqtarët marrin vendime të ndershme dhe ashtu si lojtarët dhe trajnerët, gjithmonë japin më të mirën e tyre”, ka thënë Collina në një intervistë të enjten për FIFA.