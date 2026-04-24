CNN: Trump dërgon negociatorët Witkoff dhe Kushner në Pakistan për bisedime me kryediplomatin iranian
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, do të nisë të dërguarin e tij të posaçëm, Steve Witkoff, dhe këshilltarin Jared Kushner në Pakistan për bisedime me ministrin e Jashtëm iranian Abbas Araghchi, sipas një lajmi të publikuar të premten, transmeton Anadolu.
Bisedimet pritet të fillojnë këtë fundjavë, raportoi CNN, duke cituar dy zyrtarë amerikanë anonimë. Në to nuk do të marrë pjesë nënpresidenti JD Vance, pasi kryetari i Parlamentit iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, të cilin administrata Trump e konsideron si homologun e tij, nuk do të jetë i pranishëm, tha CNN.
Megjithatë, Vance do të jetë i gatshëm të udhëtojë në Islamabad nëse bisedimet marrin mjaftueshëm vrull, kanë thënë zyrtarët. Anëtarë të stafit të tij do të jenë pjesë e delegacionit amerikan gjatë bisedimeve.
Araghchi pritet të fillojë të premten në mbrëmje një turne rajonal që nis në Pakistan, për të vazhduar më pas në Oman dhe Rusi.
“Qëllimi i vizitave të mia është të koordinohem nga afër me partnerët tanë për çështje bilaterale dhe të konsultohem mbi zhvillimet rajonale. Fqinjët tanë janë prioriteti ynë”, shkroi ai në platformën X.
Para këtij njoftimi, Teherani dhe Islamabadi ishin të angazhuar në diplomaci intensive. Araghchi zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm të Pakistanit Ishaq Dar, duke diskutuar zhvillimet rajonale, armëpushimin dhe përpjekjet diplomatike në vazhdim, sipas zyrtarëve pakistanezë.
Ai gjithashtu zhvilloi bisedime të veçanta me shefin e ushtrisë së Pakistanit, Asim Munir, megjithëse nuk u dhanë detaje. Bazuar në këto kontakte, burime qeveritare pakistaneze thanë për Anadolu se Araghchi pritet të mbërrijë në Islamabad të premten.
Pakistani po rrit përpjekjet për të ringjallur një raund të dytë bisedimesh mes Iranit dhe SHBA-së. Burimet thanë se diskutimet me Teheranin mund të hapin rrugën për negociata të reja pas raundit të parë të bisedimeve direkte të mbajtura në Islamabad më 11–12 prill.
Këto bisedime erdhën pas ndërmjetësimit të Pakistanit për një armëpushim dyjavor më 8 prill, i cili më vonë u zgjat nga Trump pa një afat të caktuar. Zhvillimet vijnë në mes të tensioneve të vazhdueshme që nga shpërthimi i luftës më 28 shkurt, me përpjekje të fokusuara në arritjen e një marrëveshjeje më të gjerë për t’u dhënë fund armiqësive.