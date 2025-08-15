CNN: Nëse ky samit shkon mirë, ja çfarë mund të ndodhë më pas
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, nuk është i pranishëm në këtë takim të vazhdueshëm midis Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, dhe Presidentit rus, Vladimir Putin, në Alaska — edhe pse dy liderët po diskutojnë mbi luftën që Putini po zhvillon në Ukrainë.
Pra, çfarë do të ndodhë kur të mbarojë takimi? Trump ka thënë se do ta telefonojë Zelenskyn, si edhe liderët evropianë, pasi të përfundojë samiti, për t’i informuar mbi rezultatet.
Ai e ka bërë të qartë se synimi i tij përfundimtar është të bëjë që Putini dhe Zelensky të jenë në të njëjtën sallë për të diskutuar se si të ndalet lufta.
Trump tha të mërkurën se kjo mund të ndodhë “pothuajse menjëherë” nëse takimi i sotëm shkon mirë, madje edhe në Alaska. Kjo duket si një objektiv ambicioz — vetëm logjistika për të sjellë Zelenskyn këtu shpejt do të ishte e vështirë.