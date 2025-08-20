CNN: Moska po zvogëlon peshën e negociatave, Putin nuk dëshiron të ulet me Zelenskyn
Pavarësisht sinjaleve nga Uashingtoni për një takim të mundshëm midis Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelensky, Kremlini deri më tani e ka hedhur poshtë idenë. Sipas CNN, presidenti rus nuk është gati – dhe mund të mos jetë kurrë – të ulet në të njëjtën tryezë me udhëheqësin ukrainas. Ky qëndrim zbulon llogaritje më të thella gjeopolitike dhe vlerësime strategjike nga Moska.
Moska ul nivelin e negociatave
Pasi Shtëpia e Bardhë njoftoi se kishte një marrëveshje për një takim dypalësh, Kremlini shpejt minimizoi pritjet. Këshilltari i Putinit, Yuri Ushakov, pranoi se “pati diskutime për rritjen e nivelit të përfaqësuesve të Rusisë dhe Ukrainës”, por qëllimisht shmangu përmendjen e udhëheqësve si pjesëmarrës të mundshëm në samit.
Ndërkohë, Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov tha se Moska “nuk përjashton asnjë formë pune”, por theksoi se takimi i nivelit të lartë duhet të përgatitet me kujdes. Në praktikën diplomatike të Kremlinit, një formulim i tillë në thelb do të thotë shtyrje e takimit për një kohë të pacaktuar.
Ukraina nuk është një vend për Putinin
Për Putinin, problemi me Ukrainën nuk është vetëm politik, por edhe ideologjik. Ai e filloi luftën duke njohur “republikat” e vetëshpallura në Donetsk dhe Luhansk, duke vënë kështu në pikëpyetje ekzistencën e Ukrainës si shtet i pavarur. Në retorikën zyrtare të Moskës, Ukraina paraqitet si pjesë e “historisë dhe kulturës ruse”.
Analistja Orisia Lucevich e organizatës kërkimore Chatham House shpjegon se pikërisht për këtë arsye një takim me Zelenskyn do të përfaqësonte një disfatë për Putinin: “Ai do të duhej të ulej me një president që nuk e njeh si legjitim, për një vend që, sipas mendimit të tij, nuk ekziston.”
Kremlini po minon sistematikisht legjitimitetin e udhëheqësit ukrainas, dhe retorika zyrtare e redukton rregullisht Zelenskyn në “regjimin e Kievit”, duke e hequr atë nga detyra e një presidenti të zgjedhur në mënyrë demokratike.
Putini e bezdis Trumpin
Megjithatë, ekziston një element tjetër që e ndërlikon çështjen – roli i Donald Trump. Sipas analistes Tatyana Stanovaya të Qendrës Carnegie Russia Eurasia, Putin e sheh presidentin amerikan si një ndërmjetës të mundshëm. Rusia pret që Uashingtoni ta detyrojë Ukrainën të pranojë lëshime territoriale, diçka që Kievi deri më tani e ka refuzuar kategorikisht.
Kjo është arsyeja pse Putini nuk dëshiron të rrezikojë një takim që do të përfundonte si një kurth diplomatik – ku kërkesat e tij do të refuzoheshin që në fillim. Në vend të kësaj, Moska po sinjalizon një gatishmëri për bisedime të reja, ndoshta në Stamboll, por me pjesëmarrjen e delegacioneve të nivelit të lartë, në vend të vetë udhëheqësve.
Premtimet për Trumpin dhe pushtetin rus
Të hënën, Trump njoftoi në platformën e tij Truth Social se kishte “filluar përgatitjet për një takim midis Putinit dhe Zelenskyt”. Por vetëm një ditë më vonë, ai pranoi se nuk ishte arritur asnjë marrëveshje: “Unë e rregullova në një farë mënyre, por varet nga ata që vendosin”.
Megjithatë, Putini nuk ka arsye të nxitohet. Në një samit të kohëve të fundit me Trumpin në Alaska, presidenti amerikan braktisi kushtet e mëparshme për një armëpushim dhe zbuti kërcënimin e sanksioneve. Në rrethana të tilla, Moska po i jep vetes hapësirë shtesë për përshkallëzim ushtarak: vetëm të hënën, 270 dronë dhe 10 raketa u lëshuan në qytetet ukrainase.
Përfundimi i CNN është se e vetmja e panjohur për momentin është se kë do të fajësojë Trump nëse kjo përpjekje për negociata dështon. Kjo pyetje pasqyron thelbin e dinamikës aktuale: Ukraina është e margjinalizuar në proces, Putini po përdor luftën si mjet negociues dhe Trump po kërkon kapital politik nga mundësia për të ndërmjetësuar në një konflikt që duket gjithnjë e më larg një zgjidhjeje paqësore.