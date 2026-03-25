CNN: Irani fortifikon ishullin kyç Kharg mes rrezikut të shtuar të një sulmi tokësor të SHBA-së
Irani ka forcuar mbrojtjen në ishullin kyç eksportues të naftës Kharg në Gjirin Persik, ndërsa administrata e presidentit amerikan Donald Trump po shqyrton një operacion të mundshëm ushtarak për të marrë kontrollin e territorit, sipas një lajmi të publikuar të mërkurën, transmeton Anadolu.
Burime i kanë thënë rrjetit televiziv CNN se Teherani ka vendosur sisteme shtesë portative raketore dhe ka vendosur mina përgjatë vijës bregdetare të ishullit Kharg në javët e fundit.
“Irani ka vendosur gjithashtu kurthe, përfshirë mina kundër personelit dhe kundër mjeteve të blinduara rreth ishullit”, kanë thënë burimet për CNN.
Duke theksuar se ishulli përpunon pothuajse 90 për qind të eksporteve të naftës bruto të Iranit, lajmi pohon se Washingtoni mund të synojë marrjen e tij për të ushtruar presion ndaj Teheranit që të rihapë Ngushticën e Hormuzit.
Analisti ushtarak i CNN-it, admirali në pension James Stavridis, paralajmëroi për rreziqe serioze të një operacioni tokësor dhe argumentoi se “iranianët janë të zgjuar dhe të pamëshirshëm”.
Ai pretendoi se forcat iraniane do të bëjnë “gjithçka që munden për të shkaktuar humbje maksimale” ndaj trupave amerikane.
Ndërkohë, kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, paralajmëroi të mërkurën se çdo përpjekje për të pushtuar territorin iranian do të përballet me sulme ndaj infrastrukturës së çdo vendi mbështetës.
Ishulli Kharg ndodhet rreth 30 kilometra larg brigjeve të Iranit në Gjirin Persik dhe konsiderohet qendra kryesore e eksporteve të naftës së vendit.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë kryer sulme ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke shkaktuar deri tani më shumë se 1.340 viktima, përfshirë edhe Liderin e atëhershëm Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit, si dhe ndaj Jordanisë, Irakut dhe vendeve të Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet dhe aviacionin global.