CNN: Dubai shndërrohet në një qytet fantazmë ndërsa sulmet iraniane tronditin qytetin
Dubai ishte pothuajse i panjohshëm të dielën.
Në një fundjavë dimërore – sezoni kulmor turistik – plazhet, qendrat tregtare dhe brunch-et e hoteleve të qytetit zakonisht do të ishin plot. Në vend të kësaj, autostradat ishin kryesisht të zbrazëta dhe qielli ishte i pastër nga rrjedha e vazhdueshme e avionëve që mbërrijnë dhe nisen. Dubai Marine, zakonisht i mbushur me jahte dhe festa në varka, qëndronte jashtëzakonisht i qetë.
Për shumë banorë, dukej si një kthim në izolimet e Covid-19 gjashtë vjet më parë, kur një nga nyjat më të ngarkuara të tranzitit në botë papritur ra në heshtje. Shkollat në qytet janë zhvendosur sërish online dhe familjet po qëndrojnë brenda, raporton CNN.
“Ndjehet si ditët e Covid-it. Qetë, me diell, zogjtë cicërojnë dhe nuk ka zhurmë trafiku apo avionësh që fluturojnë”, tha Paul Devitt, një videograf i CNN në Abu Dhabi.
Disa banorë bënë vizita të shpejta në supermarkete për t’u furnizuar. Aplikacionet për dërgesë ushqimore raportuan vonesa pasi kërkesa u rrit ndjeshëm. Në lagje që zakonisht janë të mbushura deri vonë në mbrëmje, rrugët ishin të zbrazëta.
Me hapësirën ajrore të Emirateve të Bashkuara Arabe të mbyllur, disa njerëz udhëtuan me veturë drejt pjesëve më të qeta të vendit. Në Hatta, pranë kufirit me Omanin, të paktën një hotel e shndërroi një sallë konferencash në një strehë të improvizuar për turistët që kishin bërë check-out, por nuk mund të fluturonin për në shtëpi. Disa mysafirë të sapoardhur thanë se po zhvendosnin familjet e tyre larg pjesëve të Dubait që kishin rënë nën sulm.
Të tjerë kaluan në Oman nëpër rrugë tokësore, të paktën fillimisht i vetmi vend në rajon i paprekur nga sulmet iraniane të së shtunës. Megjithatë, të dielën, autoritetet e Omanit thanë se dy dronë kishin shënjestruar një port atje.
Dubai, një qytet që krenohet me sigurinë dhe stabilitetin, nuk ka strehimore publike kundër bombardimeve. Shumë banorë në vend të kësaj e kaluan natën e së shtunës në parkingje nëntokësore. Prindërit mbrojtën fëmijët e shqetësuar nga realiteti i shpërthimeve mbi kokat e tyre.
Disa u thanë djemve dhe vajzave të tyre të vegjël se shpërthimet ishin fishekzjarre të Ramazanit ose topa, që tradicionalisht shkrepën në kohën e iftarit në vendet myslimane.