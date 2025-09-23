ÇMIMORJA PËR REKLAMIM POLITIK TË PAGUAR!

Sipas nenit 75 të Ligjit Zgjedhor të RMV-së, publikohet çmimorjazyrtare për reklamim politik të paguar për Zgjedhjet Lokale 2025.
Çmimet janë pa TVSH dhe vlejnë çmimet ditore.

FORMATE REKLAMIMI DHE ÇMIMET DITORE

FORMATI ÇMIMET DITORE
Header ad1 (720x90px) 22.000 den./ditë
Sidebar ad1 (300x250px) 10.000 den./ditë
Sidebar ad4 (300x250px) 9.500 den./ditë
Sidebar2 ad1 (300x250px) 9.000 den./ditë
Sidebar2 ad2 (300x250px) 9.000 den./ditë
Sidebar2 ad3 (300x250px) 17.000 den./ditë

