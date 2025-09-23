ÇMIMORJA PËR REKLAMIM POLITIK TË PAGUAR!
Sipas nenit 75 të Ligjit Zgjedhor të RMV-së, publikohet çmimorjazyrtare për reklamim politik të paguar për Zgjedhjet Lokale 2025.
Çmimet janë pa TVSH dhe vlejnë çmimet ditore.
FORMATE REKLAMIMI DHE ÇMIMET DITORE
|FORMATI
|ÇMIMET DITORE
|Header ad1 (720x90px)
|22.000 den./ditë
|Sidebar ad1 (300x250px)
|10.000 den./ditë
|Sidebar ad4 (300x250px)
|9.500 den./ditë
|Sidebar2 ad1 (300x250px)
|9.000 den./ditë
|Sidebar2 ad2 (300x250px)
|9.000 den./ditë
|Sidebar2 ad3 (300x250px)
|17.000 den./ditë