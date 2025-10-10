Çmimi Nobel për Paqe 2025 i jepet lideres së opozitës venezueliane, Maria Corina Machado
Komiteti Norvegjez i Nobelit njoftoi se Çmimi Nobel për Paqe për vitin 2025 iu nda udhëheqëses së opozitës venezueliane, Maria Corina Machado, transmeton Anadolu.
Edhe pse presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kishte lobuar publikisht për veten e tij si një fitues i denjë, 58-vjeçares Machado iu nda çmimi për “punën e saj të palodhur në promovimin e të drejtave demokratike për popullin e Venezuelës”.
Për çmimin e këtij viti, ishin nominuar 338 kandidatë, përfshirë 244 individë dhe 94 organizata.
Çmimi Nobel për Paqe vitin e kaluar iu nda grupit Nihon Hidankyo, një lëvizje bazë e të mbijetuarve të bombardimeve atomike japoneze, për “përpjekjet e tij për të arritur një botë pa armë bërthamore dhe për të demonstruar përmes dëshmive të dëshmitarëve se armët bërthamore nuk duhet të përdoren më kurrë”.
Midis viteve 1901 dhe 2024, Çmimi Nobel për Paqe është ndarë 105 herë për 142 laureatë, përfshirë 111 individë dhe 31 organizata.
Gjithsej 28 organizatash individuale kanë marrë Çmimin Nobel për Paqe, me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq që është nominuar tre herë dhe Agjencinë e OKB-së për Refugjatët (UNHCR) dy herë.
Çmimet Nobel, të themeluara në përputhje me testamentin e shpikësit suedez Alfred Nobel dhe të dhëna për herë të parë në vitin 1901, shihen si disa nga nderimet më prestigjioze në botë.
Ato jepen çdo vit në fushat e fizikës, kimisë, fiziologjisë ose mjekësisë, letërsisë dhe paqes, me çmimin e ekonomisë që u shtua më vonë në vitin 1969 nga Banka Qendrore e Suedisë.