Çmimi i naftës në bursë “merr teposhtëzën”, tregjet shpresojnë në përfundimin e luftës me Iranin
Çmimet e naftës kanë shënuar rënie të ndjeshme në tregjet ndërkombëtare, duke zbritur nën 90 dollarë për fuçi, në një kohë kur investitorët po vlerësojnë mundësinë e përfundimit të luftës me Iranin.
Rënia e çmimeve vjen pas fitores së demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rezultat që mund të shtojë presionin ndaj presidentit Donald Trump për t’i dhënë fund konfliktit.
Nafta bruto amerikane, e njohur si West Texas Intermediate (WTI), u mbyll të mërkurën në 88.12 dollarë për fuçi, duke regjistruar rënie prej më shumë se 8% brenda një dite. Krahasuar me mbylljen e së premtes, çmimi ka rënë për rreth 16 dollarë.
Rënia treditore, prej afërsisht 15%, përbën më të madhën që nga nëntori i vitit 2021. Ndërkohë, nafta Brent, që shërben si referencë për tregun ndërkombëtar, ka zbritur pranë nivelit më të ulët të dy muajve të fundit.
Sipas analistëve të Wells Fargo Investment Institute, rezultati i zgjedhjeve mund të ushtrojë presion mbi Trumpin që të kërkojë përfundimin sa më të shpejtë të luftës.
Edhe pse sinjalet diplomatike mbeten të paqarta, tregjet po reagojnë ndaj pritshmërive për uljen e tensioneve në konfliktin me Iranin. Mark Hackett, strateg kryesor i tregjeve në Nationwide, tha se çmimet po bien për shkak të shpresave për një përshkallëzim më të kufizuar të konfliktit.
Çmimet e naftës kanë shënuar rënie të ndjeshme në tregjet ndërkombëtare, duke zbritur nën 90 dollarë për fuçi, në një kohë kur investitorët po vlerësojnë mundësinë e përfundimit të luftës me Iranin.
Rënia e çmimeve vjen pas fitores së demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rezultat që mund të shtojë presionin ndaj presidentit Donald Trump për t’i dhënë fund konfliktit.
Nafta bruto amerikane, e njohur si West Texas Intermediate (WTI), u mbyll të mërkurën në 88.12 dollarë për fuçi, duke regjistruar rënie prej më shumë se 8% brenda një dite. Krahasuar me mbylljen e së premtes, çmimi ka rënë për rreth 16 dollarë.
Rënia treditore, prej afërsisht 15%, përbën më të madhën që nga nëntori i vitit 2021. Ndërkohë, nafta Brent, që shërben si referencë për tregun ndërkombëtar, ka zbritur pranë nivelit më të ulët të dy muajve të fundit.
Sipas analistëve të Wells Fargo Investment Institute, rezultati i zgjedhjeve mund të ushtrojë presion mbi Trumpin që të kërkojë përfundimin sa më të shpejtë të luftës.
Edhe pse sinjalet diplomatike mbeten të paqarta, tregjet po reagojnë ndaj pritshmërive për uljen e tensioneve në konfliktin me Iranin. Mark Hackett, strateg kryesor i tregjeve në Nationwide, tha se çmimet po bien për shkak të shpresave për një përshkallëzim më të kufizuar të konfliktit.
Megjithatë, pavarësisht rënies së ditëve të fundit, çmimi i naftës mbetet dukshëm më i lartë se në fillim të vitit. Nafta WTI e nisi vitin 2026 në rreth 57 dollarë për fuçi, ndërsa më 7 prill arriti kulmin prej afërsisht 113 dollarësh. Kësisoj, çmimi aktual vazhdon të jetë rreth 50% më i lartë se në fillim të vitit.
Tregjet po i përcjellin me vëmendje zhvillimet politike në Uashington, pasi rezultati i zgjedhjeve mund të ndikojë në qëndrimin e administratës amerikane ndaj konfliktit me Iranin.
Ndërkohë, furnizimet me karburant vazhdojnë të mbeten të kufizuara, ndërsa rezervat amerikane të naftës dizel kanë rënë në nivelin më të ulët që nga viti 2003.
Në këtë situatë, rënia e fundit e çmimeve pasqyron kryesisht pritshmëritë e tregjeve për arritjen e një marrëveshjeje dhe uljen e tensioneve, ndonëse deri më tani një zhvillim i tillë nuk është konkretizuar.