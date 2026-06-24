Çmimi i naftës bie nën 76 dollarë për fuçi, nën nivelin e para luftës në Iran
Çmimi global i naftës ka rënë nën 76 dollarë për fuçi, çmimi me të cilin tregtohej para fillimit të luftës në Iran. Nafta e papërpunuar Brent ra nën shifrën psikologjikisht të rëndësishme prej 76 dollarësh të hënën në mëngjes, ndërsa investitorët po inkurajohen gjithnjë e më shumë se trafiku i cisternave të naftës përmes Ngushticës së Hormuzit mund të kthehet së shpejti në normalitet.
Çmimi i naftës Brent ra me 2% në 75.50 dollarë pak pas orës 5 të mëngjesit EDT, duke e çuar atë në nivelin më të ulët që nga 27 shkurti – një ditë para se SHBA-të dhe Izraeli të fillonin sulmet ndaj Iranit.
Nafta e ndërmjetme e Teksasit Perëndimor (WTI), indeksi referues i naftës amerikane, ra në 72.03 dollarë, më e ulëta që nga 3 marsi.
“Ndërsa ka shenja të hershme inkurajuese të rritjes së aktivitetit të cisternave, tregu po parashikon skenarin më të gjerë të rihyrjes së naftës iraniane në tregun global dhe normalizimit të Ngushticës së Hormuzit”, tha Tim Waterer, analist kryesor i tregut në KCM Trade.
“Nëse sanksionet lehtësohen, prodhimi dhe eksportet iraniane mund të rriten relativisht shpejt duke pasur parasysh sasinë e konsiderueshme të ruajtur në cisterna – ka të ngjarë të flasim për javë në vend të muajve”, shtoi ai.
Qindra cisterna nafte dhe më shumë se 11,000 detarë kanë mbetur të bllokuar në Gjirin Persik që kur Irani mbylli në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit. Para luftës, rreth 20% e naftës botërore kalonin nëpër ngushticë.
Trafiku detar është rritur ndjeshëm këtë javë pas marrëveshjes së nënshkruar midis SHBA-së dhe Iranit, e cila përfshin lejimin e trafikut tregtar përmes rrugës ujore jetësore “pa pagesë për 60 ditë”.