Çmimi i naftës bie nën 108 dollarë, tensionet në Lindjen e Mesme mbajnë tregjet në ankth

Çmimi i naftës bie nën 108 dollarë, tensionet në Lindjen e Mesme mbajnë tregjet në ankth

Nafta bruto Brent ra nën 108 dollarë për fuçi të hënën, duke ruajtur pjesën më të madhe të fitimeve të javës së kaluar, ndërsa përshkallëzimi i konflikteve në Lindjen e Mesme dhe Evropën Lindore rriti shqetësimet në lidhje me sigurinë e rrjedhave të energjisë.

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Shik.mk

Nafta bruto Brent po tregtohet me 107.26 dollarë për fuçi, me 2.6% më pak, ndërsa nafta bruto amerikane West Texas Intermediate (WTI) është në 99.3 dollarë, me 2%.

Në Lindjen e Mesme, konflikti midis Arabisë Saudite dhe Huthive të mbështetur nga Irani nuk tregon shenja qetësimi. Një helikopter saudit u rrëzua pranë kufirit me Jemenin, ndërsa Huthitët goditën Yanbu-në, një qendër e madhe e eksportit të naftës në anën saudite të Detit të Kuq.

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