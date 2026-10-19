Çmimi i naftës bie nën 108 dollarë, tensionet në Lindjen e Mesme mbajnë tregjet në ankth
Nafta bruto Brent ra nën 108 dollarë për fuçi të hënën, duke ruajtur pjesën më të madhe të fitimeve të javës së kaluar, ndërsa përshkallëzimi i konflikteve në Lindjen e Mesme dhe Evropën Lindore rriti shqetësimet në lidhje me sigurinë e rrjedhave të energjisë.
Nafta bruto Brent po tregtohet me 107.26 dollarë për fuçi, me 2.6% më pak, ndërsa nafta bruto amerikane West Texas Intermediate (WTI) është në 99.3 dollarë, me 2%.
Në Lindjen e Mesme, konflikti midis Arabisë Saudite dhe Huthive të mbështetur nga Irani nuk tregon shenja qetësimi. Një helikopter saudit u rrëzua pranë kufirit me Jemenin, ndërsa Huthitët goditën Yanbu-në, një qendër e madhe e eksportit të naftës në anën saudite të Detit të Kuq.