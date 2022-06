Çmimi i energjisë elektrike do të dihet të mërkurën, rreth 90% e amvisërive do të bëjnë pjesë në bllokun e tretë tarifor

“Blloqet tarifore do të vlejnë kryesisht gjatë kohës kur vlen tarifa e shtrenjtë, nga ora 7:00 deri në orën 22. Tarifa e lirë vazhdon, ashtu siç ka qenë deri tani, nga ora 22:00 deri në orën 07:00 dhe gjithë ditën e diel dhe konsumi tek tarifa e lirë, nuk do të tarifohet në bazë të blloqeve. Pra, për tarifën e lirë, blloqet nuk vlejnë”, ka deklaruar Marko Bislimovski, kryetar i KRRE-së. /SHENJA/