Çmimi i arit shënon rënie të ndjeshme
Çmimi i arit ka regjistruar një rënie të ndjeshme gjatë ditës, duke zbritur fillimisht nën 4.900 dollarë dhe më pas duke testuar nivelin 800 dollarë.
Kjo ulje po ndikohet nga një trend negativ afatshkurtër dhe nga tregtimi nën mesataren 50-ditore, që tregon vazhdimin e presionit në treg.
Megjithatë, pritet një rikthim i përkohshëm, pasi tregu ka hyrë në zonën e mbishitjes. Nëse çmimi mbetet nën 4.900 dollarë, parashikohet që në të ardhmen të vazhdojë rënia drejt nivelit 4.700 dollarë.
Sipas ekspertëve, çmimii arit pritet të lëvizë mes 4.700 dhe 5.000 dollarëve, me një trend përgjithësisht negativ.