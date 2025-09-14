Çmimi i arit pëson 30% rritje nga fillimi i 2025-ës! Kush janë blerësit më të mëdhenj
Ari mbetet streha më e sigurt për ekonominë dhe tregun. Çmimi i tij është rritur me më shumë se 30% që nga fillimi i vitit, një performancë që i tejkalon shumë indekset e tregut të aksioneve, ndërsa në terma realë (me inflacionin) rritja të kujton periudhën 1979-1980.
Ari tejkaloi, të rregulluar për inflacionin, nivelin më të lartë historik të janarit 1980, duke arritur në 3,643 dollarë/ons (një ons ka pak më shumë se 28 gramë ar).
Çmimi i arit është rritur 14-fish që nga viti 2000: 10,000 dollarët e investuar atëherë janë bërë 140,000 dollarë sot. Gjatë pesë viteve të fundit, ari ka tejkaluar Nasdaq-un , duke tejkaluar gjigantët globalë të teknologjisë.
Historikisht, ari ka shërbyer si mbrojtja përfundimtare kundër inflacionit. Nëse inflacioni ngadalësohet, mund të vijë një korrigjim. Gjithashtu, nëse Rezerva Federale vonon uljen e normave të interesit, çmimi mund të jetë nën presion. Anasjelltas, një krizë e re ose ringjallje e tensioneve gjeopolitike mund ta çojë arin në rekorde të reja, analizon media.
Pasiguritë, politike, gjeopolitike, ekonomike, e favorizojnë arin pasi ai konsiderohet një aset strehë e sigurt, domethënë investimet që pritet të ruajnë ose rrisin vlerën e tyre në periudha paqëndrueshmërie dhe rëniesh të tregut. Ari gjithashtu forcohet gjatë periudhave të inflacionit të lartë si ato të viteve të fundit.
Kur vlera e dollarit ulet, çmimet e arit kanë tendencë të rriten. Nga ana tjetër, kur dollari rritet në vlerë, çmimet e arit kanë tendencë të ulen. Bankat qendrore kanë kontribuar gjithashtu.
Blerësit më të mëdhenj të arit në mbarë botën janë bankat qendrore. Në vitin 2024, ata shtuan më shumë se 1,200 tonë në rezervat e tyre, rritja më e madhe vjetore e rezervave në të paktën 50 vjet. Investimet globale në ETF-të e arit regjistruan një muaj të tretë radhazi me hyrje në gusht, duke arritur në 5.5 miliardë dollarë.
Disa shtëpi të mëdha investimi “e shohin” rritjen që vazhdon. “Demi” për arin, thotë UBS zvicerane, “e sheh” rritjen që vazhdon deri në 4,000 dollarë! Siç vëren UBS, rënia e rendimenteve reale në një kohë kur inflacioni po rritet për shkak të tarifave dhe Rezerva Federale po ul normat e interesit, e kombinuar me një dollar më të dobët, do të përfitojë çmimet e arit.
Goldman Sachs “sheh” 3,700 dollarë deri në fund të vitit 2025, 4,000 dollarë në vitin 2026 dhe në kushte të caktuara, 5,000 dollarë në vitin 2027, ndërsa JP Morgan sheh 4,000 dollarë deri në tremujorin e dytë të vitit 2026. Ata që duan të investojnë në ar e bëjnë këtë në mënyra të ndryshme. Për shembull, ata blejnë ar fizik me shufra ari (në formën e shufrave, lingotave ose monedhave) ose bizhuteri.