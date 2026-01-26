Çmimi i arit arrin rekord: Rritet mbi 5 mijë dollarë për ons

Çmimi i arit arrin rekord: Rritet mbi 5 mijë dollarë për ons

Çmimi i arit ka arritur për herë të parë mbi 5,000 dollarë për ons (28 gramë), duke shënuar një rritje historike.

Kjo rritje ka vazhduar një trend të fuqishëm, ku ari u rrit me më shumë se 60% gjatë vitit 2025.

Rritja e çmimit vjen si pasojë e tensioneve ndërkombëtare, përfshirë shqetësimet për pasigurinë financiare dhe gjeopolitike, si dhe politikat tregtare të administratës Trump.
Po ashtu, kërkesa për metalet e çmuara është rritur edhe për shkak të inflacionit, dollarit të dobët dhe pasigurisë globale.

