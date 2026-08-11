Çmimi i arit arrin nivelin më të lartë në 10 javët e fundit
Çmimet e arit u ngjitën sot në 4.400 dollarë për ons, duke arritur nivelin e tyre më të lartë që nga 5 qershori mes kërkesës së madhe kineze dhe pasigurisë rreth përpjekjeve për t’i dhënë fund konfliktit SHBA-Iran dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Çmimi i shufrave u rrit rreth 0.1 për qind nga dita në ditë. Investitorët institucionalë kinezë vazhduan të rrisin pozicionet e tyre të shufrave si një mbrojtje ndaj paqëndrueshmërisë në tregje të tjera, ndërkohë që fondet e tregtuara nga këmbimi i mbështetur nga ari në Kinë regjistruan vargun e tyre më të gjatë të hyrjeve në muaj.
Banka Popullore e Kinës gjithashtu përshpejtoi blerjet e arit në korrik, duke shtuar rreth 20 tonë rezervave të saj pasi bleu rreth 15 tonë në qershor. Rritja e korrikut ishte më e madhja që nga tetori 2023 dhe zgjati brezin e blerjeve të bankës qendrore në 21 muaj radhazi.
Pasiguria gjeopolitike mbështeti kërkesën për asete të sigurta, pa një marrëveshje përfundimtare ende midis Washingtonit dhe Teheranit për t’i dhënë fund konfliktit dhe për të rivendosur transportin normal përmes Ngushticës së Hormuzit.
Ndërkohë, investitorët vazhduan të vlerësojnë ndikimin e rritjes së çmimeve të naftës në inflacionin global dhe perspektivën e normës së interesit të SHBA-së. Kostot më të larta të energjisë mund të mbajnë inflacionin në rritje dhe të inkurajojnë Rezervën Federale të mbajë politikë monetare më të shtrënguar për më gjatë.
Tregjet janë në pritje të shifrave kyçe të inflacionit të SHBA-së që do të dalin këtë javë për indikacione të mëtejshme në lidhje me hapat e ardhshëm të politikës së “Fed”-it.