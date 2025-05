Çmimet e produkteve industriale në Maqedoni shënojnë rritje

Çmimet e shitjes së prodhuesve të produkteve industriale, në total (në tregjet vendase dhe ndërkombëtare) në mars të vitit 2025 krahasuar me muajin e kaluar u rritën me 0,4 për qind, ndërsa krahasuar me marsin e vitit të kaluar për 7 për qind, njoftoi Enti Shtetëror i Statistikës (ESHS).

Në tregjet botërore, në mars të vitit 2025, çmimet e prodhuesve të produkteve industriale u rritën për 0,5 për qind krahasuar me muajin e kaluar, ndërsa për 7,3 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.

Në mars, krahasuar me muaj shkurtin, ESHS-ja regjistroi rënie të çmimeve të shitjes së produkteve industriale në total, në sektorët e Minierave dhe Gurores me 0,1 për qind dhe Furnizimit me Energji Elektrike, Gaz, Avull dhe Kondicionim me 0,2 për qind, rritje ka në Industrinë Përpunuese prej 0.4 përqind, ndërsa në sektorin e Furnizimit me Ujë; ndryshime në largimin e ujit, menaxhimin e mbeturinave dhe aktivitetet e përmirësimit të mjedisit nuk ka ndryshime.

Në nivel vjetor, përsëri, në mars të këtij viti krahasuar me vitin e kaluar, çmimet e shitjes së prodhuesve industrialë u rritën për 19,1 për qind në sektorin e Furnizimit me Energji Elektrike, Gaz, Avull dhe Ajër të Kondicionuar, për 12,8 për qind në Miniera dhe Gurorë, për 6,2 për qind në Prodhim dhe për 4,8 për qind në sektorin e Furnizimit me Ujë; largimi i ujit, menaxhimi i mbeturinave dhe aktivitetet e sanimit mjedisor.

