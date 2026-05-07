Çmimet e naftës vazhdojnë rënien e ndjeshme ndërsa diplomacia shpreson të qetësojë frikën mbi Hormuzin
Çmimet e naftës zgjeruan sot humbjet ndërsa investitorët peshuan perspektivat për një marrëveshje paqeje në Lindjen e Mesme që mund të lehtësojë shqetësimet e furnizimit dhe të hapë rrugën për rihapjen graduale të Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Nafta e papërpunuar ndërkombëtare Brent ra me 3.5 për qind duke zbritur në 97.5 dollarë për fuçi që nga ora 07:15 GMT ndërsa nafta e papërpunuar amerikane West Texas Intermediate (WTI) ra me mbi 3 për qind duke u tregtuar me 92 dollarë për fuçi.
Rënia pasoi raportet që sugjerojnë se SHBA-ja i dërgoi Iranit memorandum mirëkuptimi njëfaqësh përmes ndërmjetësve pakistanezë që synonte përfundimin zyrtar të konfliktit dhe krijimin e një kornize për rihapjen graduale të Ngushticës së Hormuzit.
Teherani pritet të përgjigjet brenda ditësh pasi të konfirmojë se po shqyrton propozimin e SHBA-së, megjithëse negociatat më të gjera mbi programin bërthamor të Iranit thuhet se pritet të zhvillohen në një fazë të mëvonshme.
Megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se një marrëveshje nuk është finalizuar ende, duke thënë se do të ishte “supozim i madh” që Irani do ta pranonte propozimin. Ai paralajmëroi se SHBA-ja mund të rifillojë sulmet ushtarake nëse Teherani nuk i përmbahet.
Çmimet u vunë nën presion pasi Trumpi e ndryshoi përkohësisht planin e tij për të ndihmuar anijet tregtare që kalonin Ngushticën e Hormuzit. Ndryshimi i papritur i Trumpit pasoi një vendim të një aleati kyç të Gjirit për të pezulluar përdorimin e bazave dhe hapësirës ajrore të ushtrisë amerikane për operacionin, raportoi NBC News të mërkurën, duke cituar burime.
Ky veprim ngriti pritjet se Washingtoni mund të kalojë nga masat ushtarake drejt diplomacisë, duke lehtësuar frikën e ndërprerjeve të mëtejshme në një nga rrugët më kritike të tranzitit të energjisë në botë. Ngushtica e Hormuzit është pikë kyçe për rrjedhat globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm dhe javë të tëra konflikti në rajon kishin rritur ndjeshëm çmimet për shkak të frikës së mungesës së furnizimit.