Çmimet e naftës rriten ndërsa bisedimet për paqe mes SHBA dhe Iranit ngecin
Çmimet e naftës po qëndrojnë mbi 90 dollarë për fuçi, ndërsa bisedimet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara mbeten në një ngërç. Brent tani po tregtohet në nivelin më të lartë në pothuajse një muaj, pasi tregtarët vlerësojnë një ndërprerje të zgjatur të rrjedhave të naftës përmes ngushticës së Hormuzit.
Kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, tha të martën se Hormuzi do të mbetet i mbyllur derisa SHBA të përmbushë kushtet e Memorandumit të Mirëkuptimit të rënë dakord në qershor.
Mediat shkruajnë se kushtet përfshijnë heqjen e bllokadës së porteve iraniane, heqjen e sanksioneve të naftës dhe shkrirjen e aseteve iraniane. Ndërkohë, Presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk ka pasur ose planifikuar bisedime me Teheranin.