Çmimet e naftës rriten me mbi 4%, ja sa shkon vlera e fuçisë në Brent
Çmimet globale të naftës kanë shënuar rritje të fortë këtë të hënë, pasi Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se përgjigjja e Iranit ndaj propozimit të tij ishte “e papranueshme”, duke shtuar pasiguritë mbi zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe tregjet energjetike.
Kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent u rritën me 4.16 dollarë, ose 4.11%, duke arritur në 105.45 dollarë për fuçi në orët e para të mëngjesit. Ndërkohë, nafta amerikane West Texas Intermediate (WTI) u ngjit në 99.80 dollarë për fuçi, me një rritje prej 4.38 dollarësh ose 4.59%.
Lëvizja e tregjeve vjen pas deklaratave të Trump, të cilat shtuan shqetësimet për një përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve me Iranin dhe ndikimin që kjo mund të ketë në furnizimin global me energji.
Vetëm javën e kaluar, të dy kontratat e naftës kishin regjistruar humbje javore prej rreth 6%, mes pritshmërive se konflikti 10-javor mund të shkonte drejt një zgjidhjeje, duke lejuar rifillimin normal të tranzitit të naftës përmes Ngushticës së Hormuzit.
Kjo rrugë strategjike detare mbetet ende pothuajse e mbyllur, duke mbajtur nën presion tregjet ndërkombëtare dhe zinxhirët e furnizimit me energji.
Ndërkohë, drejtori ekzekutiv i Saudi Aramco, Amin Nasser, deklaroi të dielën se bota ka humbur rreth 1 miliard fuçi naftë gjatë dy muajve të fundit për shkak të luftës. Sipas tij, tregjeve të energjisë do t’u duhet kohë për t’u stabilizuar, edhe në rast se flukset e furnizimit rifillojnë në periudhën e ardhshme.