Çmimet e naftës bien pas sinjaleve për një marrëveshje me Iranin

Çmimet e naftës së papërpunuar Brent të dielën ranë me gati 1.5% në rreth 99 dollarë për fuçi dhe ajo amerikane ra me gati 5%, në rreth 92 dollarë për fuçi.

Rënia e çmimeve të naftës vjen ndërsa SHBA-të dhe Irani po negociojnë një marrëveshje që do të përfshijë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, e cila ka mbetur praktikisht e mbyllur për rrjedhat e naftës që nga fillimi i luftës më 28 shkurt. Rreth 20% e të gjitha furnizimeve me naftë kalojnë nëpër ngushticë, shkruan CNN.

Rritja e çmimeve të benzinës ka tërhequr vëmendjen në Fundjavën e Ditës së Përkujtimit, një kohë e ngjeshur për udhëtime.
Kjo fundjavë e Ditës së Përkujtimit ishte më e shtrenjta në katër vjet, sipas AAA-së, e cila vuri në dukje se çmimet e larta të benzinës do të mbeten gjatë gjithë verës. Mesatarja kombëtare për një galon benzinë ​​të dielën ishte 4.51 dollarë – rreth 51% më shumë se fillimi i luftës.
Analistët e JPMorgan presin që çmimet e naftës të jenë mesatarisht 97 dollarë për fuçi gjatë pjesës tjetër të vitit, nëse ngushtica rihapet në fillim të qershorit.

