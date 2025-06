Çmimet e naftës bien pas lajmit për armëpushim midis Iranit dhe Izraelit

Çmimet e naftës vazhduan rënien e tyre të martën pas lajmit për një marrëveshje armëpushimi midis Iranit dhe Izraelit, e cila lehtësoi shqetësimet e investitorëve për ndërprerje të mundshme të furnizimit.

Nafta e papërpunuar amerikane West Texas Intermediate ra me 3.7% më pak në 65.9 dollarë për fuçi, ndërsa nafta e papërpunuar Brent, referenca globale, ishte 3.8% më e ulët gjatë ditës në 68.8 dollarë për fuçi.

Gjatë natës, Presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi atë që e quajti një armëpushim “të plotë dhe total” midis Izraelit dhe Iranit në një postim në mediat sociale. Ai më vonë tha se një armëpushim midis dy vendeve tani ishte “në fuqi”. Mediat iraniane dhe izraelite kanë thënë gjithashtu se një armëpushim ka filluar. Por detajet e sakta janë të paqarta.

MARKETING

Të hënën, çmimet e naftës ranë më shumë se 7% pasi Irani nisi sulme të synuara dhe të kufizuara me raketa në bazat amerikane në Katar. Nafta bruto amerikane ra me 7.2% duke arritur në 68.51 dollarë për fuçi, rënia më e madhe ditore që nga fillimi i prillit dhe një nga ditët më të këqija gjatë tre viteve të fundit. Brent u mbyll në 71.48 dollarë për fuçi, me 7.2% më pak, rënia më e madhe që nga gushti 2022, sipas Reuters.

MARKETING