Çmimet e naftës arrijnë 110 dollarë për fuçi pas kërcënimeve të Trump ndaj Iranit
Çmimet e naftës u ngjitën në 110 dollarë për fuçi pas kërcënimeve të Donald Trump ndaj Iranit në rrjetet sociale.
Sipas të dhënave të fundit, nafta Brent u rrit fillimisht me 1.6%, duke arritur në 110.85 dollarë për fuçi, përpara se të shfaqte një lëvizje të lehtë zbritëse gjatë tregtimit në Azi. Ndërkohë, nafta amerikane regjistroi një rritje prej 0.3%, duke arritur 111.80 dollarë për fuçi.
Kjo rritje erdhi pasi Trump ushtroi më shumë presion mbi Teheranin duke kërcënuar se do të godiste urat dhe centralet energjetike të Iranit, nëse vendi nuk tërhiqej nga kërcënimi i tij kundër anijeve që përpiqen të kalojnë Ngushticën e Hormuzit, një rrugë jetike për tregtinë globale të naftës.
Ndërkohë, tregjet kryesore aziatike të aksioneve shënuan rritje. Indeksi Nikkei 225 në Japoni u rrit me 1.6%, ndërsa Kospi në Korenë e Jugut u rrit me 0.9%.