Çmimet e gazit në Evropë po rriten ndjeshëm
Pas sulmeve të përbashkëta të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, trafiku i cisternave në Ngushticën e Hormuzit, e cila ka rëndësi kritike për furnizimin global me energji, ka ardhur pothuajse në pikën e ndalimit, ndërsa rritja brenda ditës e çmimeve të gazit në Evropë arriti deri në 48 për qind, raporton Anadolu.
Në TTF, pika virtuale e tregtimit të gazit natyror me bazë në Holandë dhe me likuiditetin më të lartë në Evropë, çmimi i gazit për kontratat e muajit prill u tregtua me 47,2 euro për megavat/orë në orën 14 me kohën lokale.
Para sulmeve, më 27 shkurt, çmimet ishin mbyllur në 31,95 euro për megavat/orë.
Kështu, rritja e çmimeve të gazit në Evropë sot arriti deri në 48 për qind krahasuar me mbylljen e mëparshme.
Pasi një nga mjetet ajrore pa pilot (UAV) të lëshuara nga Irani shënjestroi një objekt energjetik të kompanisë Qatar Energy në qytetin industrial Ras Laffan në Katar, kompania njoftoi se ka ndaluar prodhimin e gazit natyror të lëngëzuar (LNG). Kjo situatë rriti shqetësimet për furnizimin global me LNG dhe u reflektua edhe në çmime.
Ngushtica e ngushtë e ujit në hyrje të Gjirit Persik, Ngushtica e Hormuzit, lidh prodhimin e naftës dhe të LNG-së në Lindjen e Mesme me tregjet botërore përmes Detit të Omanit dhe Oqeanit Indian.
Rreth 20 për qind e eksporteve botërore të LNG-së transportohen përmes këtij kalimi strategjik. Pothuajse i gjithë eksporti i LNG-së i Katarit, një nga eksportuesit më të mëdhenj të LNG-së, arrin te klientët ndërkombëtarë përmes Ngushticës. Pjesa më e madhe e tregtisë së LNG-së që kalon përmes Ngushticës së Hormuzit përbëhet nga blerësit në Azi, kryesisht Kina, ndërsa ndërprerjet e mundshme në furnizim në tregjet globale të gazit ushtrojnë presion në rritje mbi çmimet, veçanërisht në Evropë.
Rënia e nivelit të mbushjes së depozitave të gazit në Evropë nën 30 për qind po ashtu po i rrit çmimet. Ulja e nivelit të mbushjes së depozitave rrit sasinë e LNG-së që Evropa duhet ta sigurojë nga tregjet ndërkombëtare.