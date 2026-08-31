Çmime të reja të derivateve të naftës, ulet dizeli, shtrenjtohet benzina
Komisioni Rregullator për Energji, Shërbime Ujore dhe Shërbime për Menaxhimin e Mbetjeve Komunale (RKE) mori një vendim me të cilin çmimet e shitjes me pakicë të derivateve të naftës ulen mesatarisht me 2,06% në krahasim me llogaritjen e mëparshme.
Nga 1 shtatori, ora 00:01, nafta dhe vaji ekstra i lehtë për shtëpi shënojnë ulje të ndjeshme, ndërsa çmimet e benzinave rriten.
– Çmimi i shitjes me pakicë i EURODIZEL (D-E V) ulet me 6,50 denarë për litër dhe do të jetë 95,00 denarë.
– Çmimi i shitjes me pakicë i vajit ekstra të lehtë për shtëpi (EL-1) ulet me 3,50 denarë dhe do të jetë 97,00 denarë për litër.
– Çmimet e benzinave EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 rriten me 1,00 denar për litër. Çmimi i ri i EUROSUPER BS-95 do të jetë 94,00 denarë/litër, ndërsa EUROSUPER BS-98 do të shitet 96,00 denarë/litër.
– Çmimi i shitjes me pakicë i mazutit M-1 NS ulet me 1,166 den/kg dhe do të jetë 44,410 den/kg.
Nga RKE informojnë se çmimet referuese në tregun botëror shënojnë rritje te benzinat me 2,212%, ndërsa te nafta ka ulje me 8,237%, te vaji ekstra i lehtë me 4,389% dhe te mazuti me 2,793%. Kursi i denarit ndaj dollarit është më i ulët me 0,5477%.
Komisioni rregullator thekson se këto janë çmimet maksimale të përcaktuara; tregtarët me shumicë dhe pakicë mund t’i formojnë çmimet edhe më të ulëta se këto nivele.