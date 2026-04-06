Çmime të reja të derivateve të naftës, shtrenjtohet dizeli

Komisioni Rregullator për Energjetikë ka përcaktuar çmimet e reja maksimale të karburanteve, të cilat do të hyjnë në fuqi nga mesnata.

Sipas vendimit, çmimi i benzinës Eurosuper BS-95 do të jetë 83,50 denarë për litër, duke shënuar një ulje prej 0,50 denarë. Ndërkohë, benzina Eurosuper BS-98 mbetet e pandryshuar dhe do të shitet për 85,50 denarë për litër.

Nga ana tjetër, Eurodizeli shtrenjtohet për 2,50 denarë dhe do të arrijë në 98,00 denarë për litër. Rritje ka edhe te vaji ekstra i lehtë për amvisëri, i cili shtrenjtohet për 3,00 denarë dhe do të kushtojë 95,50 denarë për litër.

Të ngjajshme

Pse s’po ka marrëveshje për presidentin? Përgjigjet Abdixhiku

Pse s’po ka marrëveshje për presidentin? Përgjigjet Abdixhiku

Garda Revolucionare iraniane sulmon anijen amerikane me 5,000 ushtarë në Oqeanin Indian

Garda Revolucionare iraniane sulmon anijen amerikane me 5,000 ushtarë në Oqeanin Indian

Kasami: Përgëzime studentëve për protestën, premtoj se provimi i jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe!

Kasami: Përgëzime studentëve për protestën, premtoj se provimi i jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe!

“I çmendur”: Ligjvënësit amerikanë kritikojnë Trumpin për Iranin, thonë se kërcënimet përbëjnë “krime lufte”

“I çmendur”: Ligjvënësit amerikanë kritikojnë Trumpin për Iranin, thonë se kërcënimet përbëjnë “krime lufte”

Mevlan Ademi: Nuk ka shtet të së drejtës pa barazi të gjuhës, jemi brezi që nuk hesht, nuk dorëzohet, brezi që mbron dhe flet shqip

Mevlan Ademi: Nuk ka shtet të së drejtës pa barazi të gjuhës, jemi brezi që nuk hesht, nuk dorëzohet, brezi që mbron dhe flet shqip

Studentët shqiptarë kërkojnë barazi dhe dorëheqjen e ministrit Fillkov

Studentët shqiptarë kërkojnë barazi dhe dorëheqjen e ministrit Fillkov