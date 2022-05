Çmime të reja të derivateve të naftës

Komisioni Rregullator për Energjetik në mbledhjen e sotme ka vendosur që të ulet çmimi i dizelit për 1 denarë, ndërsa çmimet e benzinate do të shtrenjtohen për 0.50 denarë.

Kësisojë sipas vendimit, pas mesnate një litër EURORSUPER BS-95 do të kushtojë 95,00 denarë, ndërsa një litër EUROSUPER BS-98 do të kushtojë 97,00 denarë.

Një litër EURODIZEL do të kushtojë 85,00 denarë.

Çmimi i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri lirohet për gjysmë denarë, dhe do të kushtojë 83,50 denarë për litër.