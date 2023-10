Çmime të reja të derivateve të naftës

Komisioni Rregullator për Energjetik ka vendosur që çmimet e belinave pas mesnate të lirohen ndërsa dizeli shtrenjtohet.

Çmimi i benzinës EUROSUPER BS-95 ulet për 1,00 denarë, dhe në bazë të këtij vendimi një litër EUROSUPER BS-95 do të jetë 80,00 denarë.

Çmimi i EUROSUPER BS-98 do të ulet për 0,50 denarë për litër dhe me këtë një litër do të kushtojë 82,50 denarë.

Çmimi i Dizelit shtrenjtohet për 1,00 denarë dhe në bazë të vendimit një litër do të shitet për 82,00 denarë. /SHENJA/

