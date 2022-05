Çmime të reja të derivateve të naftës

Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 1,80 % në raport me vendimin e datës 16.5.2022.

Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 95 – 94,5(denarë/litër)

Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 98 – 96,5 (denarë/litër)

Naftë motori – ЕURODIZEL BS (D-Е V) – 86,00 (denarë/litër)

Vaji ekstra i lehtë – 84,00 (denarë/litër)