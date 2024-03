Çmime të reja të derivateve të naftës

Komisioni Rregullator për Energjetik ka njoftuar se në mbledhjen e sotëm kanë vendosur që çmimi i benzinave të shtrenjtohet për 0.50 denarë, ndërsa dizeli lirohet për 0.50 denarë për lirët.

Në bazë të vendimit, një litër EUROSUPER BS 95 pas mesnate do të shitet për 83 denarë.

Një litër EUROSUPER 98 do të kuhstojë 85,5 denarë.

Çmimi i DIZELIT do të jetë 76 denarë.

Mbetet i pandryshuar çmimi i Vajit Ekstra të Lehtë, gjegjësisht 75 denarë. /SHENJA/

MARKETING