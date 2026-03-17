Çmime më të ulëta për mbi 300 barna, përfshirë edhe “Ksalerton” për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare

Çmime më të ulëta për mbi 300 barna, përfshirë edhe “Ksalerton” për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare

Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se është realizuar harmonizimi vjetor i çmimeve maksimale barnave për vitin 2026, përputhje me metodologjinë fuqi. Ky proces synon sigurojë terapi përballueshme për qytetarët dhe ruajë qëndrueshmërinë e sistemit shëndetësor.

Sipas ministrit Shëndetësisë, Azir Aliu, përcaktimi i çmimeve barnave është një vendim strategjik ndikon drejtpërdrejt shpenzimet publike dhe qasjen e pacientëve ndaj trajtimit.

Mbi 300 barna me çmime ulura

Bazuar analiza dhe negociata me industrinë farmaceutike, janë ulur çmimet maksimale për një numër konsiderueshëm barnash:

  • 156 barna origjinale

  • 174 barna gjenerike

  • 13 barna nga importi ndërhyrës

Vendimet me çmimet e reja tashmë janë publikuar faqen zyrtare Ministrisë, ndërsa ato do hyjnë fuqi 1 maj 2026. Deri atëherë, kompanitë farmaceutike do kenë kohë harmonizojnë çmimet tregun me shumicë dhe pakicë.

Ulet ndjeshëm çmimi i “Ksalerto”

Një nga uljet theksuara është ajo për ilaçin “Ksalerto” (rivaroksaban), i përdorur trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Çmimet e reja tregun me shumicë janë:

  • Tabletat 15 mg dhe 20 mg: nga 2.307,48 denarë 1.606,10 denarë

  • Tabletat 10 mg: nga 824,10 denarë 589,45 denarë

Sipas ministrit Aliu, kjo ulje pritet rrisë ndjeshëm qasjen e pacientëve terapi, duke pasur parasysh se parë ky ilaç shpesh blihej jashtë vendit për shkak çmimeve ulëta.

Mundësi për rimbursim dhe zgjedhje madhe

Ministria ka bërë ditur se “Ksalerto” është propozuar për përfshirje listën pozitive kujdesit shëndetësor parësor gjatë vitit 2026. Propozimi është dorëzuar Fondin për Sigurim Shëndetësor dhe, nëse miratohet, pacientët do përfitojnë rimbursim nga shteti.

Po ashtu, qytetarët do kenë mundësi zgjedhin ilaçin nga prodhues ndryshëm, duke rritur konkurrencën dhe ulur kostot.

Angazhim për sistem qëndrueshëm

Ministria e Shëndetësisë thekson se mbetet e përkushtuar hartimin e politikave sigurojnë kujdes shëndetësor cilësor, përballueshëm dhe qëndrueshëm për gjithë qytetarët.

Të ngjajshme

Aco Ristovi propozim për kryetar të ri të Komisionit Rregullator për Energjetikë

Aco Ristovi propozim për kryetar të ri të Komisionit Rregullator për Energjetikë

Gjykimi për “Pulse”: Sigurimi duhej të ndërhynte për të miturit

Gjykimi për “Pulse”: Sigurimi duhej të ndërhynte për të miturit

Kallas kritikon vendimin e SHBA-së për naftën ruse, kërkon sanksione më të ashpra evropiane

Kallas kritikon vendimin e SHBA-së për naftën ruse, kërkon sanksione më të ashpra evropiane

Sul’met izraelite vazhdojnë shkeljen e arm’ëpushimit në Gaza, 3 palestinezë të vrarë dhe 12 të plagosur

Sul’met izraelite vazhdojnë shkeljen e arm’ëpushimit në Gaza, 3 palestinezë të vrarë dhe 12 të plagosur

Kryeministri polak përjashton mundësinë e dërgimit të trupave në Iran

Kryeministri polak përjashton mundësinë e dërgimit të trupave në Iran

(VIDEO) LSDM me pako ligjesh për uljen e çmimeve të naftës dhe ushqimeve

(VIDEO) LSDM me pako ligjesh për uljen e çmimeve të naftës dhe ushqimeve