Çmime më të ulëta për mbi 300 barna, përfshirë edhe “Ksalerton” për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare
Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se është realizuar harmonizimi vjetor i çmimeve maksimale të barnave për vitin 2026, në përputhje me metodologjinë në fuqi. Ky proces synon të sigurojë terapi më të përballueshme për qytetarët dhe të ruajë qëndrueshmërinë e sistemit shëndetësor.
Sipas ministrit të Shëndetësisë, Azir Aliu, përcaktimi i çmimeve të barnave është një vendim strategjik që ndikon drejtpërdrejt në shpenzimet publike dhe në qasjen e pacientëve ndaj trajtimit.
Mbi 300 barna me çmime të ulura
Bazuar në analiza dhe negociata me industrinë farmaceutike, janë ulur çmimet maksimale për një numër të konsiderueshëm barnash:
156 barna origjinale
174 barna gjenerike
13 barna nga importi ndërhyrës
Vendimet me çmimet e reja tashmë janë publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë, ndërsa ato do të hyjnë në fuqi më 1 maj 2026. Deri atëherë, kompanitë farmaceutike do të kenë kohë të harmonizojnë çmimet në tregun me shumicë dhe pakicë.
Ulet ndjeshëm çmimi i “Ksalerto”
Një nga uljet më të theksuara është ajo për ilaçin “Ksalerto” (rivaroksaban), i përdorur në trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Çmimet e reja në tregun me shumicë janë:
Tabletat 15 mg dhe 20 mg: nga 2.307,48 denarë në 1.606,10 denarë
Tabletat 10 mg: nga 824,10 denarë në 589,45 denarë
Sipas ministrit Aliu, kjo ulje pritet të rrisë ndjeshëm qasjen e pacientëve në terapi, duke pasur parasysh se më parë ky ilaç shpesh blihej jashtë vendit për shkak të çmimeve më të ulëta.
Mundësi për rimbursim dhe zgjedhje më të madhe
Ministria ka bërë të ditur se “Ksalerto” është propozuar për përfshirje në listën pozitive të kujdesit shëndetësor parësor gjatë vitit 2026. Propozimi është dorëzuar në Fondin për Sigurim Shëndetësor dhe, nëse miratohet, pacientët do të përfitojnë rimbursim nga shteti.
Po ashtu, qytetarët do të kenë mundësi të zgjedhin ilaçin nga prodhues të ndryshëm, duke rritur konkurrencën dhe ulur kostot.
Angazhim për sistem më të qëndrueshëm
Ministria e Shëndetësisë thekson se mbetet e përkushtuar në hartimin e politikave që sigurojnë kujdes shëndetësor cilësor, të përballueshëm dhe të qëndrueshëm për të gjithë qytetarët.