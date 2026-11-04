Çmenduri në Stamboll: Muriqi ndëshkon Liverpoolin dhe i dhuron fitoren Fenerbahçes
Fenerbahçe ka arritur një fitore të madhe ndaj Liverpoolit, duke e mposhtur skuadrën angleze me rezultat 3:2, në një përballje dramatike të vlefshme për Ligën e Kampionëve.
Protagonist i mbrëmjes ishte sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi, i cili realizoi golin e fitores për skuadrën turke në minutën e 79-të.
Muriqi, i cili e nisi ndeshjen nga banka rezervë, u inkuadrua në pjesën e dytë dhe vetëm pak minuta më vonë u bë vendimtar. Ai shënoi me kokë pas një harkimi të Archie Brown, duke e dërguar topin në rrjetë dhe duke shpërthyer festën në stadiumin e Stambollit.
Ndeshja kishte nisur më mirë për mysafirët, të cilët kaluan në epërsi në minutën e 25-të me Trey Nyonin. Fenerbahçe reagoi shpejt, duke barazuar katër minuta më vonë përmes Mason Greenwood.
Në pjesën e dytë, Liverpooli riktheu epërsinë me Alexander Isak në minutën e 69-të, por vendasit nuk u dorëzuan. Archie Brown barazoi shifrat në minutën e 73-të, ndërsa gjashtë minuta më vonë Muriqi realizoi golin që vulosi fitoren 3:2.
Kështu, sulmuesi kosovar u shndërrua në heroin e Fenerbahçes, duke i dhënë skuadrës së tij një triumf të rëndësishëm përballë një kundërshtari të madh evropian.