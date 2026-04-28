Çmenduri në Paris: PSG fiton 5–4 ndaj Bayern
Një ndeshje plot gola, spektakël dhe emocione u zhvillua në Paris, ku PSG arriti të triumfojë 5–4 ndaj Bayern Munich në sfidën e parë gjysmëfinale të UEFA Champions League.
Takimi nisi me ritëm të lartë, me të dy skuadrat që kërkuan menjëherë portën kundërshtare. Bayern kaloi i pari në avantazh me Harry Kane, i cili shënoi nga pika e bardhë e penalltisë.
Reagimi i parisienëve ishte i shpejtë. Kvaratskhelia (Kvara) realizoi një gol të bukur me të djathtën, duke e dërguar topin në cepin e portës dhe duke barazuar shifrat. Më pas, João Neves përmbysi rezultatin, duke shfrytëzuar një pasiguri në mbrojtjen e miqve.
Bayern u rikthye sërish në lojë me Michael Olise, i cili vendosi ekuilibrin në 2–2. Megjithatë, në fundin e pjesës së parë, Ousmane Dembélé shënoi nga penalltia, duke rikthyer avantazhin për PSG dhe duke elektrizuar stadiumin.
Në pjesën e dytë, PSG e rriti edhe më shumë intensitetin dhe shënoi dy herë të tjera, sërish me Kvaratskhelia dhe Dembélé, duke çuar rezultatin në 5–2.
Bavarezët nuk u dorëzuan dhe arritën të ngushtojnë diferencën me golat e Upamecano dhe Luis Díaz. Goli i Díaz u konfirmua pas rishikimit në VAR.
Ndeshja e kthimit në Mynih pritet të jetë vendimtare për fatin e kualifikimit në finalen e Champions League.