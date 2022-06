“Çmenden” çmimet e derivateve të naftës, dizeli arrin në 102 denarë

Komisioni Rregullator për Energjetik në mbledhjen e sotme ka vendosur që të shtrenjtoj sërish cimet e derivateve të naftës.

Me vendimin e ri, çmimi i dizelit shtrenjtohet për 2.50 denarë, dhe tani një litër dizel do të kushtojë 102 denarë.

Një litër Eurosuper BS-95 do të shitet për 110 denarë, ndërsa një litër Eurosuper BS-98 do të shitet për 112 denarë. /SHENJA/