Cloudflare përsëri jashtë funksionit, shumë aplikacione dhe ueb-faqe të paqasshme
Përdoruesit në të gjithë botën po përjetojnë probleme në aksesimin e aplikacioneve dhe faqeve të internetit të shumta sot për shkak të vështirësive me Cloudflare, një nga kompanitë kryesore të infrastrukturës së internetit. Kompania konfirmoi se ishte një “degradim i shërbimit të brendshëm” që shkaktoi probleme globale.
Ashpërsia e problemit konfirmohet nga fakti se edhe Downdetector, një platformë e njohur për monitorimin e statusit të shërbimeve të internetit, ndonjëherë bëhet e padisponueshme. Kjo thekson më tej seriozitetin e defektit në infrastrukturën e Cloudflare, duke pasur parasysh se mjetet e dizajnuara për të monitoruar situata të tilla u goditën gjithashtu.