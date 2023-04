Clinton pranon se bëri një gabim në vitin 1994: Nuk është dashur të bind ukrainasit të heqin dorë nga armët bërthamore

Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara, Bill Clinton, shprehu keqardhjen në një intervistë për “Rte”, që kishte bindur autoritetet ukrainase të heqin dorë nga armët e tyre bërthamore në vitin 1994.

Sipas Clintonit, Rusia nuk do ta kishte sulmuar Ukrainën, nëse Kievi do të kishte ende arsenalin e saj bërthamor, transmeton Telegrafi.

Ish-presidenti amerikan foli për luftën në Ukrainë dhe kujtoi vitin tashmë të largët 1994.

“Ndjej një përgjegjësi personale sepse e bëra Ukrainën të pranonte të heqë dorë nga armët e saj bërthamore. Dhe asnjëri prej tyre nuk beson se Rusia do të kishte bërë një zgjedhje të tillë nëse Ukraina do t’i kishte ende ato armë”, shtoi Clinton.

Në janar 1994, Clinton nënshkroi një marrëveshje trepalëshe me presidentët e atëhershëm të Rusisë, Boris Yeltsin dhe Ukrainës, Leonid Kravchuk, për çmontimin e arsenalit të armëve bërthamore strategjike që mbetën në tokën ukrainase pas rënies së Bashkimit Sovjetik.

Bill Clinton says he regrets his role in persuading Ukraine to give up its nuclear weapons in 1994.

