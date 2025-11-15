“Claudia” po godet Anglinë, stuhia se fortë shkakton dëme: Jemi keq, mos ejani këtu
Stuhia Claudia i është afruar Britanisë së Madhe dhe shira të rrëmbyer, që kanë detyruar Zyrën vendase të Metereologjisë të lëshojë paralajmërime të forta, sidomos në pjesët jugore dhe qendrore të Anglisë dhe Uellsit.
Kreu i saj, Matthew Lehnert, u shpreh se në disa zona, mund të regjistrohen brenda vetëm pak orësh reshje që zakonisht bien në një muaj. Problemi i madh sipas tij është se shumica e tyre do të bien në tokën tashmë të ngopur me ujë, çka rrit ndjeshëm gjasat e përmbytjeve.
Paralajmërimet e zyrës në fjalë i kanë nxitur zyrtarët e zonave të rrezikuara të këshillojnë qytetaret të shmangin udhëtimet atje, teksa veç vërshimit të ujërave, përmend edhe ndërprerjet e energjisë elektrike.
Edhe pse është përgjegjëse për shirat e rrëmbyer të së premtes dhe reshjet e dendura të ditës së sotme, Claudia nuk do të kalojë megjithatë drejtpërdrejt në Mbretërinë e Bashkuar, çka shton shpresën që gjatë fundjavës, fronti i saj të dobësohet.
Prej stuhisë janë prekur një sërë pronash e biznesesh, me ekipet e emergjencës që kanë punuar përgjatë gjithë natës e deri në mëngjes për të ndihmuar banorët e prekur.
Mediat britanike e ilustrojnë rëndesën e situatës me rastin e fshatit të vogël Ewyas Harold – i cili përjetoi mbrëmjen e kaluar një nivel rekord përmbytjesh prej më shumë se 3 metrash, ndërsa aq e vështirë paraqitet gjendja edhe në Monmouth, sa publikut i është kërkuar që brenda mundësive, për momentin, ta shmangë këtë zonë plotësisht.