City i fortë edhe me një lojtar më pak, e mposht Unitedin në “Old Trafford”

City i fortë edhe me një lojtar më pak, e mposht Unitedin në “Old Trafford”

Skuadra e Manchester Cityt ka shënuar fitore minimale ndaj Manchester Unitedit në ndeshjen e vlefshme prë javën e katërt në Premier League.

Golin e vetëm në këtë ndeshje e shënoi sulmuesi Erling Haaland në pjesën e dytë, shkruan Indeksonline

Kujtojmë që skuadra e Enzo Marescas ishte me një lojtar më pak qysh nga pjesa e parë, ku Phil Foden u ndëshkua direkt me të kuq.
Me këtë fitore, City shkon në kuotën e 12 pikëve në pozitën e dytë, aq sa ka Arsenali në pozitën e parë (12). Kurse “Djajtë e Kuq” kanë grumbulluar vetëm katër pikë.

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