Cilat janë politikat e udhëheqëses së opozitës venezueliane, María Corina Machado?
Udhëheqësja e opozitës venezueliane, María Corina Machado, u vlerësua me Çmimin Nobel për Paqen 2025 në tetor të vitit të kaluar për mbajtjen ndezur të “flakës së demokracisë mes një errësire në rritje”.
Ajo u vlerësua me çmimin “për luftën e saj për të arritur një tranzicion të drejtë dhe paqësor nga diktatura në demokraci”, tha Komiteti Norvegjez i Nobelit në atë kohë.
Në një deklaratë duke pranuar çmimin, Machado tha se çmimi i përkiste popullit të Venezuelës.
Ajo gjithashtu ia dedikoi çmimin presidentit të SHBA-së, Donald Trump, duke i thënë CNN se “ai meriton një Çmim Nobel për Paqen për shkak të ngjarjeve të pabesueshme që po ndodhin aktualisht në botë”.
Përveçse është një mbështetëse e vendosur e demokracisë dhe një mbështetëse e zëshme e Trump, Machado është gjithashtu një kapitaliste e deklaruar që më parë kandidoi në një fushatë për privatizimin e shumicës së aseteve publike venezueliane, duke përfshirë sektorët e shëndetësisë, naftës dhe arsimit, shkruan CNN, përcjell Telegrafi.
Në një intervistë me CNN para zgjedhjeve të kontestuara të Venezuelës në vitin 2024, ajo bëri thirrje vazhdimisht për hapjen e tregjeve të vendit, duke thënë: “ne duhet të krijojmë kushte kaq konkurruese, kaq tërheqëse sa që burimet ndërkombëtare të investohen në një vend, pavarësisht asaj që ndodhi në regjimin e mëparshëm”.
Dhe të hënën, Machado tha se, pas kapjes së presidentit të rrëzuar të Venezuelës, Nicolás Maduro, nga SHBA-të, vendi i saj “do të jetë aleati kryesor i Shteteve të Bashkuara në çështjet e sigurisë, energjisë, demokracisë dhe të drejtave të njeriut”.
Në një intervistë me Fox News po atë ditë, Machado theksoi se nuk kishte folur me Trump që nga tetori, pas fitimit të Çmimit Nobel për Paqen.
Ajo e falënderoi udhëheqësin e SHBA-së për “veprimet historike që ai ka ndërmarrë kundër regjimit narko-terrorist”, duke thënë se 3 janari, kur Maduro u kap nga SHBA-të, “do të hyjë në histori si dita kur drejtësia mundi tiraninë”.