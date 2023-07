Cilat janë pasojat për Serbinë pas vendimit për të futur Vulinin në listën e zezë amerikane?

Vendosja e kreut të BIA-s, Aleksandar Vulin në listën e sanksioneve amerikane është një mesazh i qartë amerikan për Serbinë se duhet të marrë një vendim të qartë dhe të distancohet nga elementët që duan të cenojnë stabilitetin dhe integritetin e sistemit të sigurisë në rajon.

Reagimi më i keq i autoriteteve serbe do të ishte shpërfillja e këtij vendimi të administratës amerikane ose fillimi me sulme mediatike sepse arsyet e futjes së tij në listë janë më se serioze, thonë bashkëbiseduesit e Danas për përfshirjen e Aleksandër Vulin në listën e zezë amerikane.

Ndër të tjera, Vulin konsiderohet përgjegjës për akte korruptive dhe destabilizuese që mundësuan edhe aktivitetet malinje të Rusisë në rajon.

Sipas faqes së internetit të Zyrës së Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja, Vulin është gjithashtu i përfshirë në krim të organizuar transnacional, aktivitete të paligjshme që lidhen me narkotikët dhe shpërdorim të detyrës publike.

Rada Trajkoviq, politikane nga Kosova, e cila ka pasur probleme të shumta me policinë dhe shërbimin që kur Vulin në krye të saj, thotë se nuk është rastësi që ky vendim është marrë më 11 korrik, ditën e fillimit të samiti i NATO-s në Vilnius, ku do të diskutohet për të ardhmen e sigurisë së Evropës.

“Ky është një mesazh i qartë amerikan për Serbinë që në këto diskutime duhet të marrë një vendim të qartë dhe të distancohet nga elementët që duan të cenojnë stabilitetin dhe integritetin e sistemit të sigurisë në rajon”, thekson ajo.

Ajo shpreh keqardhjen që Serbia, e cila siç thotë ajo duhet të ketë qenë në dijeni paraprakisht për emërimin e Vulin nga Thesari amerikan, nuk ka reaguar me kohë dhe nuk ka zëvendësuar kreun e BIA-s para shpalljes së këtij vendimi.

-Me këtë Serbia fatkeqësisht i lejoi kreut të BIA-s që të presë sanksionet në detyrë dhe të vërë në pozitë të vështirë të gjithë sistemin e sigurisë së vendit tonë, sepse nga sot të gjitha institucionet amerikane – shumë prej të cilave janë vendimtare për sigurinë e të gjithë Evropës – janë nën një ndalim të plotë që të bashkëpunojnë me të – thekson ajo.

Ndërsa Goran Miletiq, drejtor i Mbrojtësve të të Drejtave Civile për Evropë, deklaron se lajmi se çdo qytetar është në listën e zezë të SHBA-së është një sinjal i qartë për reagimin e prokurorisë.

– Edhe pse faktet përfundimisht përcaktohen ekskluzivisht nga gjykata, është e qartë se ka mjaft informacione që kanë rezultuar në një vendim të tillë – thekson ai.

Siç shton ai, SHBA-të dhe shtetet e ngjashme ku ka shtet ligjor nuk vendosin vetëm individë në listat e tyre dhe kësaj i ka paraprirë një procedurë serioze dhe mbledhja e të gjitha të dhënave përkatëse.

– Pra, reagimi më i keq i autoriteteve do të ishte shpërfillja e këtij vendimi të administratës amerikane ose nisja me sulme mediatike sepse arsyet e futjes së saj në listë janë më se të rënda. Ajo që është shqetësuese është se Vulin është drejtor i BIA-s dhe një nga njerëzit kyç në vend, anëtar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, si dhe ish-ministër i policisë dhe se ky vendim lidhet me një sërë aktivitetesh të paligjshme për të cilat publiku ende nuk di mjaftueshëm. Nuk duket se vendimi i institucioneve amerikane në asnjë mënyrë do të ndikojë që ai të mos jetë më në pozitën që është tani – beson ai.

Sipas tij, për qytetarët e Serbisë është shqetësuese pjesa e vendimit që thotë se drejtori i BIA-s po keqpërdor pozitën e tij për përfitime personale, duke cenuar njëkohësisht qeverisjen efektive dhe demokratike në Ballkanin Perëndimor.

– Pra, është një vendim serioz i një shteti serioz dhe përgjigja nuk duhet të jetë populiste për të kënaqur atë pjesë të qytetarëve që kanë mëri ndaj gjithçkaje që vjen nga perëndimi – përfundon Miletiq.

Deri tani duket se qeveria serbe po injoron mesazhet e dërguara.

Duke komentuar lajmin për Vulin, presidenti i Serbisë sot tha se Ministria e Financave e SHBA-së nuk ka vendosur sanksione ndaj kreut të BIA-s për ndonjë krim dhe korrupsion, por për marrëdhëniet e tij me Rusinë.

“Kokaina nuk u gjet në kabinetin e Vulin, por në Shtëpinë e Bardhë, ata kanë disa hetime për t’u marrë. Por është jashtëzakonisht e rëndësishme të bëhet një hetim, mendoj se ka ndonjë anëtar të përgjithshëm që e përdorin për të shkruar diçka”, tha Vuçiq i pyetur nëse Vulin do të mbetet në postin e kreut të BIA-s dhe nëse autoritetet kompetente do të merren me akuzat ndaj tij.

