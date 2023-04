Cilat janë akuzat me të cilat përballet Trump?

Donald Trump është bërë presidenti i parë aktual ose ish-presidenti që akuzohet për një krim – duke shënuar një kapitull të ri në historinë amerikane.

Ai është deklaruar i pafajshëm për 34 akuza për falsifikim të të dhënave të biznesit dhe konspiracion për rolin e tij të dyshuar në pagesat e fshehura, për dy gra në fund të fushatës së tij presidenciale të vitit 2016, transmeton Telegrafi.

Tani aktakuza – një akuzë formale – është zbuluar për publikun, dhe më poshtë ju listojmë disa nga akuzat me të cilat përballet Trump.

Nga gushti 2015 deri në dhjetor 2017, Trump orkestroi skemën e tij “kap dhe vras” përmes një sërë pagesash që më pas i fshehu përmes hyrjeve të rreme biznesi prej muajsh;

Në një rast, American Media Inc i pagoi 30,000 dollarë një ish punonjësi të Kullës Trump (që qëndronte pranë portës kryesore), i cili pretendonte se kishte një histori për një fëmijë që Trump kishte jashtë martese;

Në shkallën e dytë, AMI pagoi 150,000 dollarë për një grua që pretendonte se kishte marrëdhënie seksuale me Trump. Kur Trump urdhëroi një avokat që të rimbursonte AMI-në në para, një avokat special i tregoi atij se pagesa duhet të bëhej nëpërmjet një kompanie ‘guaskë’ dhe jo me para. AMI përfundimisht nuk pranoi rimbursimin pasi u konsultua me avokatin e tyre;

Në shkallën e tretë, 12 ditë përpara zgjedhjeve të përgjithshme presidenciale, këshilltari special i Trump dërgoi 130,000 dollarë përmes një avokati për një aktore filmash për të rritur;

Pasi fitoi zgjedhjet, Trump e rimbursoi avokatin special përmes një sërë kontrollesh mujore, fillimisht nga Trusti i Revokueshëm i Donald J. Trump dhe më vonë nga llogaria e tij bankare. Në total janë lëshuar 11 çeqe për qëllime të rreme;

Akuzat akuzojnë Trump për tre raste të ndryshme të bërjes së pagesave e fshehura për të mbuluar aferat e supozuara;

Nga gushti 2015 deri në dhjetor 2017, Trump orkestroi një skemë me të tjerët për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, duke identifikuar dhe blerë informacione negative rreth tij për të shtypur publikimin e tyre dhe për të përfituar nga perspektivat elektorale;

Çdo numër ka të bëjë ose me një hyrje në Librin e Përgjithshëm të Detajeve të Trustit të Revokueshëm të Trump, një çek për Michael Cohen dhe fatura nga Cohen që mbahen në regjistrat e Organizatës Trump. /Telegrafi/