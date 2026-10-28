Cikloni “Arnab” godet bregdetin e Indisë, evakuohen mijëra banorë

Cikloni “Arnab” godet bregdetin e Indisë, evakuohen mijëra banorë

Shteti jugor i Indisë, Andhra Pradesh evakuoi sot mijëra banorë përpara mbërritjes së ciklonit “Arnab” përgjatë bregdetit juglindor, ku solli reshje të dendura shiu dhe erëra të fuqishme, transmeton Anadolu.

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Autoriteti Shtetëror i Menaxhimit të Fatkeqësive në Andhra Pradesh njoftoi se procesi i mbërritjes në tokë mbeturi i palëvizshëm për dy orë.

“Mundësia e kalimit të plotë të bregut është deri pasdite. Erërat e forta dhe shirat vazhdojnë përgjatë bregut. Njerëzit duhet të jenë vigjilentë edhe sot”, tha autoriteti në platformën e mediave sociale amerikane X.

Autoritetet në Andhra Pradesh zhvendosën 84.396 njerëz në 290 strehimore ndërsa gjithsej 2.199 strehimore u caktuan në të gjithë shtetin, raportoi “All India Radio”.

Cikloni, i cili filloi të mbërrijë në tokë sot herët, solli erëra të forta që shkulën pemët dhe dëmtuan infrastrukturën lokale, tha transmetuesi.

Autoritetet në Andhra Pradesh dhe shtetin lindor të Odisha urdhëruan mbylljen e shkollave si masë paraprake. Aktivitetet e peshkimit janë pezulluar ndërsa ekipet e shpëtimit janë mbajtur në gatishmëri për t’iu përgjigjur emergjencave.

Administrata e Ishujve Andaman dhe Nicobar urdhëroi gjithashtu që shkollat ​​të mbyllen për dy ditë duke filluar nga e marta.

Departamenti Meteorologjik i Indisë tha se një ulje e thellë e presionit mbi gjirin lindor-qendror dhe juglindor të Bengalit ishte zhvendosur drejt perëndimit dhe ishte intensifikuar në ciklonin “Arnab”.

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