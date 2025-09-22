Chrome në telefona i kthen faqet në podkaste

Chrome në telefona i kthen faqet në podkaste

Google po integron gradualisht AI-në në shumicën e aplikacioneve të saj.

Kohët e fundit ka integruar Gemini në aplikacionin Translate, duke u lejuar përdoruesve të mësojnë çdo gjuhë nga e para, dhe tani ka prezantuar një veçori të re të AI-së për Android Chrome që mund të lexojë çdo faqe interneti si një podcast.

Chrome për Android së shpejti do të jetë në gjendje të konvertojë faqet e internetit në format audio, ngjashëm me podcast-et, transmeton Telegrafi.

NotebookLM ka një veçori të quajtur “Paraparje Audio”. Ai përdor AI-në për të kthyer çdo dokument ose libër në një paraparje audio në stilin e podcast-it.

Shfletuesi i internetit tashmë mbështeti leximin e faqeve të internetit me zë të lartë, por me përditësimin e ri, do të jetë në gjendje të gjenerojë një paraparje audio si podcast për çdo faqe të preferuar të internetit.

Veçoria e paraparjes audio është më shumë sesa thjesht një lexim bazë audio i faqeve të internetit. Kur aktivizohet, AI analizon faqet e internetit dhe përmbajtjen e tyre, pastaj gjeneron një paraparje audio në stilin e podcast-it.

Përdoruesit mund ta shndërrojnë çdo faqe interneti në një seancë audio interaktive, ku do të dëgjojnë dy prezantues të AI-së që shpjegojnë përmbajtjen në detaje në një mënyrë të thjeshtë.

Qasja në veçori është mjaft e drejtpërdrejtë. Duhet të hapësh një faqe interneti në Chrome për Android, pastaj të klikosh mbi tre pikat dhe të zgjedhësh “Listen to this page”, ku do të shohësh opsionin “Audio Overview”. /Telegrafi/

MARKETING

Të ngjajshme

Marrëveshja me Pekinin, Shtëpia e Bardhë: Gjashtë anëtarët e bordit drejtues të TikTok në SHBA do të jenë amerikanë

Marrëveshja me Pekinin, Shtëpia e Bardhë: Gjashtë anëtarët e bordit drejtues të TikTok në SHBA do të jenë amerikanë

Italia, vendi i parë në BE me ligj për Inteligjencën Artificiale – burg deri në 5 vjet në disa raste të abuzimit

Italia, vendi i parë në BE me ligj për Inteligjencën Artificiale – burg deri në 5 vjet në disa raste të abuzimit

Administrata Trump planifikon një afat të ri për TikTok-un

Administrata Trump planifikon një afat të ri për TikTok-un

Apple zbulon disa nga çmimet e riparimit për modelet e reja iPhone

Apple zbulon disa nga çmimet e riparimit për modelet e reja iPhone

RISITË/ Apple prezanton iPhone 17 Pro dhe Pro Max

RISITË/ Apple prezanton iPhone 17 Pro dhe Pro Max

iPhone 17 Air do të jetë sakrifica e Apple për vizionin e së ardhmes

iPhone 17 Air do të jetë sakrifica e Apple për vizionin e së ardhmes