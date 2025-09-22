Chrome në telefona i kthen faqet në podkaste
Google po integron gradualisht AI-në në shumicën e aplikacioneve të saj.
Kohët e fundit ka integruar Gemini në aplikacionin Translate, duke u lejuar përdoruesve të mësojnë çdo gjuhë nga e para, dhe tani ka prezantuar një veçori të re të AI-së për Android Chrome që mund të lexojë çdo faqe interneti si një podcast.
Chrome për Android së shpejti do të jetë në gjendje të konvertojë faqet e internetit në format audio, ngjashëm me podcast-et, transmeton Telegrafi.
NotebookLM ka një veçori të quajtur “Paraparje Audio”. Ai përdor AI-në për të kthyer çdo dokument ose libër në një paraparje audio në stilin e podcast-it.
Shfletuesi i internetit tashmë mbështeti leximin e faqeve të internetit me zë të lartë, por me përditësimin e ri, do të jetë në gjendje të gjenerojë një paraparje audio si podcast për çdo faqe të preferuar të internetit.
Veçoria e paraparjes audio është më shumë sesa thjesht një lexim bazë audio i faqeve të internetit. Kur aktivizohet, AI analizon faqet e internetit dhe përmbajtjen e tyre, pastaj gjeneron një paraparje audio në stilin e podcast-it.
Përdoruesit mund ta shndërrojnë çdo faqe interneti në një seancë audio interaktive, ku do të dëgjojnë dy prezantues të AI-së që shpjegojnë përmbajtjen në detaje në një mënyrë të thjeshtë.
Qasja në veçori është mjaft e drejtpërdrejtë. Duhet të hapësh një faqe interneti në Chrome për Android, pastaj të klikosh mbi tre pikat dhe të zgjedhësh “Listen to this page”, ku do të shohësh opsionin “Audio Overview”. /Telegrafi/