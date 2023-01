Chelsea vetëm një pikë e merr në Nottingham

Chelsea kthehet me një pikë nga stadiumi “City Ground” në Nottingham.

Skuadra londineze ka barazuar me rezultat 1:1 me Nottingham-in.

Chelsea kaluan në epërsi me golin e Sterling në minutën e 16-të, ndërsa vendasit barazuan në pjesën duke iu falënderuar goli të Aurier pikërisht në minutën e 63-të.

Pas javës së 18-të në Premier League, Chelsea renditet në vend të tetë me 25 pikë dhe Nottingham i 18-ti me 14.