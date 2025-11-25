Chelsea triumfon ndaj Barcelonës në Champions, përmbysje spektakolare e Juves
Ndeshjet e Champions dhuruan emocione të mëdha. Chelsea fitoi 3-0 ndaj Barcelonës, në një sfidë spektakolare. Katalanasit luajtën një pjesë loje me një lojtar më pak, pas daljes me karton të kuq të Araujo.
Dortmund nul fal dhe thyen pastër 4-0 Villareal. Napoli kaloi me sukses Qarabag, sukses 2-0 për kampionët e Italisë. Zhgënjen City, që u imponua 0-2 ndaj Leverkusen.
Në Norvegji, Juventus përmbys Bodo/Glimt dhe ia del me shifrat 1-3. Nuk pati gol në Slavia Prague-Bilbao. Marseille ndërkaq, thyen 2-1 Newcastle në Francë.
Rezultatet:
Bodo/Glimt – Juventus 1-3
Chelsea- Barcelona 3-0
Dortmund – Villarreal 4-0
Manchester City – Bayer Leverkusen 0 – 2
Marseille – Newcastle 2 – 1
Napoli – Qarabag 2-0
Slavia Prague – Ath Bilbao 0-0