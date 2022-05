Chelsea siguron vendin e tretë, Burnley zhvendos Leedsin në zonën e ftohtë

Chelsea barazoi 1- 1 me Leicester City-n, duke siguruar praktikisht vendin e tretë pasi diferenca me Tottenhamin ndjekës është tri pikë dhe golaverazhi i përgjithshëm është ndjeshëm në favor të skuadrës londineze, çka do të thotë se, edhe nëse në javën e fundit skuadra e Thuchelit nuk merr pikë dhe formacioni i Contes fiton, sërish të tretët do të jenë blutë e Londrës. Sa i përket kronikës së ndeshjes së zhvilluar në “Stamford Bridge”, të parët shënuan “Dheprat” me Madisson në minutën e gjashtë, ndërsa për vendësit barazoi Marcos Alonso në të 34-tën.

Burnley merr një pikë shumë të rëndësishme në fushën e Aston Villas (1-1) e tashmë lë në zonën ftohtë Leeds United, që nuk do t’i mjaftojë fitorja në javën e fundit për të mbijetuar nëse Burnley merr maksimumin përballë Newcastle.