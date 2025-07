Chelsea gjobitet rëndë nga UEFA për shkeljen e rregullave financiare

UEFA i ka dhënë Chelseat një gjobë prej 31 milionë eurosh për shkelje të rregullave të saj financiare.

Shkeljet lidhen me vitet financiare që përfundojnë në vitet 2023 dhe 2024.

Chelsea ka rënë dakord për një zgjidhje me UEFA-n dhe do të paguajë një gjobë në lidhje me madhësinë e shkeljes.

Ata gjithashtu kanë rënë dakord për një objektiv për të qenë në përputhje me rregullat në të ardhmen.

Nëse shkelin përsëri rregullat financiare, Chelsea do të gjobitet me 60 milionë euro të tjera.

